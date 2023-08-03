В Томской области суд рассмотрит дело о мошенничестве с медицинским оборудованием на 9,4 млн руб

В Томской области прокуратура утвердила обвинительное заключение двум местным жителям, которых подозревают в мошенничестве с фондом социального страхования. Как сообщает региональная прокуратура, им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Согласно версии следствия, в период с 2019 года по сентябрь 2022 года обвиняемые заключали с инвалидами с фиктивные договоры на покупку технических средств реабилитации. Они использовали подложные пакеты документов, которые подтверждали факт поставки и оплаты медицинских изделий.

Далее пострадавшие передавали эти данные в фонд социального страхования, чтобы получить компенсации от расходов в рамках государственной программы «Доступная среда». Финальной точкой преступной схемы являлась передача средств фигурантам дела.

Один из обвиняемых занимал должность директора коммерческой фирмы, которая занималась производством технических средств реабилитации. Его подельник от лица компании оказывал гражданам с ограниченными возможностями услуги по адаптивной и лечебной физкультуре.

Суммарный ущерб бюджету оценивается на сумму свыше 9,4 млн руб. В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

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Александр Киселев