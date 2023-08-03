СК организовал проверку из-за перевернувшегося на Новосибирском водохранилище судна с бывшими десантниками

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР инициировало проверку после затопления моторного тримарана на Обском водохранилище 2 августа. На его борту, по данным ведомства, находились восемь человек — капитан и семь пассажиров, из них двое несовершеннолетних. В результате происшествия никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительная причина затопления судна — незакрученные сливные пробки в трюме. Доследственняа проверка проводится по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что людей доставили на берег очевидцы, само судно было отбуксировано.По данным ряда СМИ, на судне находились бывшие десантники с семьями.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре уточнили, что ведомство проводит надзорные мероприятия по факту инцидента с маломерным судном в акватории Новосибирского водохранилища.

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Илья Николаев