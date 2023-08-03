«Не всем подходит жилье в центре»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, какие варианты люксовой недвижимости доступны в районе ТТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За полгода экспозицию высокобюджетных новостроек клубного формата пополнили шесть проектов. Общая продаваемая площадь в них — более 50 тыс. кв. м. Пять из шести этих новинок расположены в центре столицы. По одному — в Замоскворечье и Мещанском районе, а еще три — в Хамовниках. На них приходится 78% нового предложения, посчитали специалисты платформы bnMAP.pro и компании IQ Estate. Еще в одном комплексе открыты продажи в Дорогомилове.

Первичный рынок жилья в городе сейчас сформирован преимущественно массовой многоэтажной застройкой на больших земельных участках. Точечные проекты тоже встречаются, но и в них зачастую предусмотрено не менее 200 лотов. Как правило, такие дома строят в границах Третьего транспортного кольца и позиционируются как высокобюджетный класс.

Но многим потенциальным покупателям не совсем подходит жилье именно в центре, полагают эксперты, так как у жизни в этой локации есть не только преимущества, но и некоторые недостатки. Среди них высокая транспортная загруженность и шум. Таким клиентам интересны камерные проекты, расположенные недалеко от центра районы с качественной социальной и транспортной инфраструктурой.

Обычно будущие владельцы таких жилых метров начинают поиск в том районе, который хорошо знают. Например, в районе Дорогомилово хотели бы жить многие клиенты премиального сегмента, но здесь почти отсутствует новое строительство, если говорить именно о проектах клубного формата.

И в случае с высокобюджетными новостройками клубного формата, клиенты готовы рассматривать лоты в проектах на старте продаж наравне с комплексами на более высокой стадии готовности. Сроки ввода в этом секторе предложения не играют первостепенную роль в принятии решения.