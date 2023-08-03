Жительницу Удмуртии осудили за убийство подруги из-за танца с ее мужем

В Удмуртии перед судом предстала 56-летняя жительница Кизнерского района. Женщиу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью подруге, в результате чего та скончалась ( ч. 4 ст. 111 УК РФ). Причиной преступления стал танец, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, компания друзей в ночное время находилась дома, где они употребляли алкоголь. Однако вечер закончился тем, что мужчина стал танцевать с подругой жены медленный танец, который спровоцировал у нее неприязнь к сопернице. Тогда женщина взяла нож и ударил им в спину подруги, в результате чего та скончалась.

Суд приговорил женщину к лишению свободы на 7,5 лет.