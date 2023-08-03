«РИА Новости»: МВД проверят полицейского, проигнорировавшего тату «Азова» у женщины в электричке

Руководство управления на транспорте МВД России по ЦФО инициировало проверку из-за возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС своих должностных обязанностей, сообщает агентство «РИА Новости». Уточняется, что полицейский «не принял мер по пресечению правонарушения» в отношении женщины с татуировкой в виде символа запрещенной в России экстремистской организации. На теле у женщины был изображен символ батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Также у нее были украшения в виде украинской символики.

Как сообщили в МВД, накануне, 2 августа, в дежурную часть на железнодорожной станции Дмитров сообщили, что в электропоезде «Савелово—Кубинка-1» находится женщина с татуировкой, на которой изображен символ запрещенной в России экстремистской организации.

После получения информации для проверки документов у женщины был направлен сотрудник линейного подразделения. Полицейский выяснил, что следственными органами Тверской области в отношении 56-летней жительницы Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократное публичное демонстрирование символик экстремистской организации). Однако, согласно сообщению МВД, сотрудник «не принял мер по пресечению правонарушения».

«Руководством УТ МВД России по ЦФО назначена проверка по факту возможного ненадлежащего исполнения сотрудником ППС своих должностных обязанностей... По результатам назначенной проверки действиям сотрудника будет дана правовая оценка»,— говорится в сообщении МВД.

2 августа 2022 года Верховный суд на основании иска Генпрокуратуры признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Теперь участники организации, признанной судом террористической, подлежат уголовной ответственности. Создатели и руководители наказываются лишением свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб., рядовые участники — на срок от 5 до 10 лет со штрафом до 500 тыс. руб.