В Майкопе администратор Telegram-канала обвиняется в вымогательстве

Майкопский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении администратора Telegram-канала «Нетипичная Адыгея» Михаила Павлухина, обвиняемого в вымогательстве. Информацию о завершении расследования распространило управление ФСБ России по Республике Адыгея.

По данным республиканского УФСБ, администратор Telegram-канала угрожал 45-летнему жителю Майкопа распространением в мессенджерах позорящей его информации. За отказ от публикации негативных сведений злоумышленник требовал 30 тыс. руб. Гражданин обратился с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы, незаконные действия злоумышленника были пресечены.

Первое слушание дела в отношении Михаила Павлухина пройдет 7 августа, сообщает сайт суда. По статье о вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ) подсудимому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

Анна Перова, Краснодар