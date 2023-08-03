Скончался доцент пермского филиала Высшей школы экономики

Скончался доцент НИУ ВШЭ в Перми Дмитрий Гергерт. Как сообщает пресс-служба вуза, преподаватель умер вчера, 2 августа, причина смерти не уточняется. Коллектив образовательного заведения выразил соболезнования родным ученого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Высшая школа экономики в Перми Фото: Высшая школа экономики в Перми

Дмитрий Гергерт начинал трудовую деятельность в пермском филиале «вышки» в 1998 году в должности ведущего специалиста лаборатории анализа поведения предприятий и рынков научно-исследовательского сектора. В 2003-м получил ученую степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему «Интеграция стратегического планирования и рыночной стоимости бизнеса как фактор развития». Позже в разное время занимал в вузе должности заведующего лабораторией, декана факультета, доцента. В последние годы жизни был доцентом департамента менеджмента на факультете социально-экономических и компьютерных наук. Руководил образовательными программами «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» и «Управление развитием бизнеса».