В Самаре женщину-адвоката и ее супруга обвиняют в посредничестве во взяточничестве группой лиц в крупном размере (п. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По данным следствия, адвокат должна была оказать юридическую помощь знакомой женщине. Однако обвиняемая, действуя с супругом в качестве посредников, предложила клиентке передать ей взятку в размере 600 тыс. руб. за не привлечение ее к уголовной ответственности.

После этого женщина обратилась с заявлением о вымогательстве взятки в правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента 27 марта она передала адвокату часть взятки в размере 100 тыс. руб. После получения денег обвиняемых задержали.

Ани Айвазян