В Новосибирске выставлен на продажу медцентр за 130 млн рублей

На продажу выставлено 100% в уставном капитале новосибирского предприятия ООО «Реафан». Как следует из документации к аукциону, компании принадлежит земельный участок, медицинский центр площадью 4,2 тыс. кв. м, нежилое помещение (550 кв. м) и медицинское оборудование. Начальная стоимость лота – 130 млн руб. Определить победителя аукциона планируется 30 августа.

Согласно информации на сайте компании, по данному адресу находится санаторий-профилакторий центр здоровья LifeBenefit, осуществляющий медицинское и SPA-лечение, косметологические услуги, а также функциональную диагностику.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2004 году. Владелец компании (100%) Артем Каличкин, доля находится в доверительном управлении Ларисы Паниной.

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Лолита Белова