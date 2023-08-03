В Челябинской области спрос на ипотеку на строительство частного дома вырос на 10%

Банк Дом.РФ включил Челябинскую область в десятку регионов РФ с наибольшим увеличением спроса на ипотеку для индивидуального жилищного строительства. В июле жители Южного Урала оформили таких кредитов на 85 млн руб., что на 10% больше, чем в июле прошлого года, сообщает пресс-служба банка.

Челябинска область замыкает десятку лидеров по темпам прироста. В лидерах Самарская область, где объем ипотеки на частные дома вырос в 5,5 раз, а также Московская область (в 2,5 раза), Краснодарский край (в два раза) и Татарстан (в 1,9 раза). Наибольший объем ипотечных кредитов на ИЖС выдан жителям Московской области (около 900 млн руб.), Краснодарского края (560 млн), Республики Татарстан (280 млн), Ленинградской (260 млн ) и Самарской (211 млн) областей.

Всего в июле этот вид ипотеки от ДОМ.РФ оформили около 800 семей на общую сумму 3,5 млрд руб. Это больше, чем годом ранее в полтора раза. Всего с момента запуска программы в начале 2021 года было выдано 12,5 тыс. кредитов на 59 млрд руб.

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