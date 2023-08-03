В Волгоградской и Астраханской областях признали недействительными 190 деклараций на животноводческую продукцию

С начала года в Волгоградской и Астраханской областях установили 190 фактов недостоверного декларирования пищевой продукции. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Среди основных нарушителей оказались несколько предприятий Волгоградской области: ООО «Любимый город», АО «Молсыркомбинат «Волжский», ИП Ершов А. С., Николаевское районное потребительское общество (РАЙПО), ООО ПКФ «Аксар». Последние три оформили декларации на основании протоколов испытаний, в рамках которых провели не все необходимые исследования. В регионе вынесли 124 решения о признании указанных документов недействительными.

В Астраханской области вынесли 66 таких решений в отношении следующих субъектов бизнеса: ИП Дербасов М. В., ООО «Мясокомбинат «Астраханский», ООО Производственная коммерческая фирма «Густера-2».

Дарья Васенина

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