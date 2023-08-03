Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ралли, которое пройдет в Калифорнии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Peninsula Signature Events Фото: The Peninsula Signature Events

Одно из фирменных мероприятий отельной сети Peninsula носит забавное название — ралли «Перепелка». Впервые провели его еще в 1997 году. Это трехдневное ралли старинных автомобилей, которое завершается их парадным смотром. В 2023 году ралли пройдет с 14 по 16 августа, и участие в нем примут 40 автомобилей.

Пройдет ралли по дорогам калифорнийских долин Сонома и Напа. За рулем, конечно, такой маршрут выдержать непросто, учитывая соблазны вокруг. Но цель благая — собрать деньги для местных и национальных благотворительных организаций.

Ралли — это приятнейший досуг, устраивает который не только Peninsula. Чаще всего они объединяют старинные и винтажные авто. Ралли оригинальной концепции хотят провести в Москве — на электромобилях. Называется оно «Электро ралли — Москва глазами водителя электромобиля».

Обещают не только увлекательный маршрут с заданиями, но и фуршет, и вечернюю программу. Правда, из-за проблем с геолокацией в городе пока не назначают точную дату. Ждем новостей.