Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ралли — это приятнейший досуг»

Анна Минакова — о ретро-пробеге от Peninsula

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о ралли, которое пройдет в Калифорнии.

Фото: The Peninsula Signature Events

Фото: The Peninsula Signature Events

Одно из фирменных мероприятий отельной сети Peninsula носит забавное название — ралли «Перепелка». Впервые провели его еще в 1997 году. Это трехдневное ралли старинных автомобилей, которое завершается их парадным смотром. В 2023 году ралли пройдет с 14 по 16 августа, и участие в нем примут 40 автомобилей.

Пройдет ралли по дорогам калифорнийских долин Сонома и Напа. За рулем, конечно, такой маршрут выдержать непросто, учитывая соблазны вокруг. Но цель благая — собрать деньги для местных и национальных благотворительных организаций.

Ралли — это приятнейший досуг, устраивает который не только Peninsula. Чаще всего они объединяют старинные и винтажные авто. Ралли оригинальной концепции хотят провести в Москве — на электромобилях. Называется оно «Электро ралли — Москва глазами водителя электромобиля».

Обещают не только увлекательный маршрут с заданиями, но и фуршет, и вечернюю программу. Правда, из-за проблем с геолокацией в городе пока не назначают точную дату. Ждем новостей.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...