Дональд Трамп готовится к судному дню

Дональд Трамп готовится предстать перед судом. Его обвиняют в попытке сохранить власть, несмотря на поражение на выборах. 3 августа должно состояться первое заседание по самому громкому делу с участием бывшего президента. Он рискует получить больше 20 лет тюрьмы, если следователи докажут сговор с целью повлиять на ход голосования 2020-го. Суд начнется в Вашингтоне в 10 вечера по московскому времени. Трамп должен присутствовать на заседании, но адвокаты говорят, что, возможно, республиканец предпочтет выступать по видеосвязи. Юридических преград для этого нет. 2 августа спецпрокурор, который расследовал штурм Капитолия, опубликовал обвинительное заключение. Что именно вменяют Дональду Трампу? И как это повлияет на новую президентскую кампанию? Выяснял Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Wurm, Reuters Фото: Kevin Wurm, Reuters

Хорошая новость для республиканца только одна: его не обвиняют в организации мятежа. Зато есть много других претензий. Трамп публично врал о своей победе, зная, что эти утверждения заведомо ложны, тем самым вызывая недоверие к избирательной системе.

Трамп подослал в семь штатов своих выборщиков, которые утверждали итоги голосования, не имея на это прав. Трамп использовал Минюст для давления на те штаты, где результаты его не устраивали. Трамп требовал от вице-президента Пенса подтасовать количество голосов. И вот таких эпизодов — на 45 страниц. В результате спецпрокурор Джейк Смит обобщил все данные и сформулировал обвинение по четырем пунктам, а также заявил, что будет добиваться рассмотрения дела в ускоренном режиме. О каких сроках идет речь, предположила юридический обозреватель CBS Джессика Левинсон:

«Мы уверены, что счет не может идти на недели, но теоретически можно сказать, что вердикт могут вынести в течение нескольких месяцев. Это дело довольно сложное, но его могут рассмотреть гораздо быстрее, чем обвинение в хранении секретных документов в Мар-а-Лаго. Там все-таки речь идет о конфиденциальных бумагах, был назначен новый судья, которому еще многое предстоит прояснить. Здесь же все выглядит очень последовательно. Мы можем увидеть очень замотивированного прокурора и судью, которые скажут: "Мы разберемся со всем до выборов". Это возможно».

Но есть нюанс. Рассмотреть дело в ускоренном режиме может требовать только защита, это ее право. Адвокаты Трампа же говорят: у властей было три года и 60 агентов ФБР, чтобы собрать все так называемые улики, теперь наша очередь изучать обстоятельства. Предварительно аргументы такие: на Майка Пенса никто не давил, его лишь попросили остановить подсчет, потому что якобы были свидетельства подтасовок. Замена выборщиков была законной, это Трампу якобы подтвердил авторитетный американский конституционный юрист, и вообще Кеннеди делал так же. А то, что республиканец настаивал на своей победе, так это политическая агитация, и врать политикам никто не запрещает, утверждал адвокат Трампа Джон Лоро в эфире CNN:

«Мы сконцентрированы на том, что это атака на свободу слова, а она обеспечена первой поправкой. Мы построим защиту на том, что нынешняя администрация криминализирует слова и пропаганду предыдущей администрации в тот момент, когда в стране идет предвыборная кампания. Это беспрецедентно, это цензура. Его судят за его же политическую пропаганду.

Если мы окажемся в ситуации, когда Минюст будет проверять за политиками факты из их речей и обвинять их вне зависимости от того, насколько они верны, в этой стране политика закончится».

Но обвинение видит цельную картину: в документе сказано, что Трамп осознал свой проигрыш на выборах, однако попытался сохранить власть, называя результаты нелегитимными и пытаясь вмешаться в процесс. Все это в сговоре с шестью неназванными сообщниками, за что грозит до 20 лет тюрьмы. А ведь еще есть обвинения в незаконных выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, в хранении секретных документов. Тем не менее бывший президент считается основным кандидатом от республиканской партии на следующий выборах, говорит корреспондент British Broadcasting Corporation Шон Дилли:

«Несмотря на проблемы с законом, Трамп по рейтингам среди республиканцев опережает ближайшего преследователя, господина Десантиса — губернатора Флориды — на 37 пунктов. Поэтому, скорее всего, в гонке снова столкнутся Трамп и Байден. Во-первых, любой фигурант считается невиновным до тех пор, пока не доказано обратное. Во-вторых, даже если его признают виновным и отправят в тюрьму, нет никаких законодательных ограничений, чтобы он продолжал гонку или даже приступил к исполнению обязанностей президента, находясь за решеткой».

Американская конституция действительно довольно демократична к кандидатам в президенты: им нужно лишь быть гражданами США старше 35 лет. Проект FiveThirtyEight, который считает среднее значение всех предвыборных опросов, показал, что очернить президента окончательно пока не удалось: его по-прежнему одобряют 40% американцев.

Так что, судя по всему, главная проблема Трампа — календарь. Нужно будет вписать в плотный график и встречи с избирателями, и выступления в судах. Теоретически, можно эти пункты совместить.

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