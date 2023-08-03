В петербургский суд передали дело бизнесмена, который вывел за рубеж почти полмиллиарда рублей

В Санкт-Петербурге завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который с 2014 по 2021 годы вместе с подельниками вывел за рубеж 469 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Предприниматель, который предстанет перед судом — генеральный директор нескольких фирм, которые торгуют автомобильными запчастями. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации) и 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По данным следствия, бизнесмен вместе с подельниками использовал следующую схему: они заключали с иностранными компаниями договоры под предлогом покупки товара, но товар им не поставляли. Так, с 2014 по 2019 годы на счета зарубежных компаний перевели 400 млн рублей, при этом товара в Россию поступило только на 218 млн руб. Для осуществления схемы предприниматель и его сообщники подделывали документацию

Таким же образом с июня 2016 года по июнь 2020 года за границу вывели 149 млн рублей, с ноября 2018 года по сентябрь 2020 года — 108 млн рублей, с июня 2019 года по август 2021 года — еще 30 млн рублей.

В сентябре 2021 года и марте 2022 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали троих фигурантов уголовного дела, им была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование продолжается.

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