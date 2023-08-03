Арбитраж Кубани ввел процедуру наблюдения на заводе стройматериалов «Рио-Рита»

Арбитражный суд Краснодарского края ввел наблюдение в отношении ООО «Производственная компания "Рио-Рита"», удовлетворив заявление поставщика химпродукции из Дзержинска — ООО «Диал-Хеми». Требования заявителя составляют около 5 млн руб. Информация об этом содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

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По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Производственная компания "Рио-Рита"» зарегистрировано в станице Новотитаровской Динского района Кубани в 2020 году. Основной вид деятельности — производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки. Бенефициар — Демьян Рощупкин. По итогам 2022 года выручка общества составила 46,2 млн руб., чистая прибыль — 44 тыс. руб.

На сайте ООО «ПК "Рио-Рита"» указано, что завод с 2014 года производит тротуарную плитку, бордюры, полистиролбетонные блоки, стеклопластиковую арматуру и композитные материалы для сельского хозяйства.

Временным управляющим утвержден Леонид Шеваренков. Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 29 января 2024 года.

Наталья Решетняк

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