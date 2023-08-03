В Казани до конца года внедрят новую маршрутную сеть транспорта

Власти Казани планируют внедрить до конца 2023 года новую маршрутную сеть общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Изменения в маршрутную сеть городского пассажирского транспорта планируется внести в текущем году»,— уточнили в пресс-службе.
Ранее о подготовке новой транспортной системы в Казани сообщал руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. По его словам, это сделают для стимулирования использования общественного транспорта. Работу по внедрению сети ведут с учетом анализа текущего состояния.