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В Казани до конца года внедрят новую маршрутную сеть транспорта

Власти Казани планируют внедрить до конца 2023 года новую маршрутную сеть общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Изменения в маршрутную сеть городского пассажирского транспорта планируется внести в текущем году»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее о подготовке новой транспортной системы в Казани сообщал руководитель администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. По его словам, это сделают для стимулирования использования общественного транспорта. Работу по внедрению сети ведут с учетом анализа текущего состояния.

"Ъ-Казань"

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