В Кузбассе возбудили уголовное дело на женщину избившую подростков

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летней местной жительницы, которую подозревают в систематических избиениях детей. По данным регионального СК, ей предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев). Ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Согласно версии следствия, с августа 2022 по февраль 2023 года обвиняемая на почве личной неприязни регулярно наносила телесные повреждения двум 11-летним и трем 14-летним детям, которые находились под ее опекой.

О преступлении стало известно после того, как детей изъяли у подозреваемой из-за злоупотребления ею алкоголем. Пострадавшие сообщили об избиениях сотрудникам соцучреждения, в которое их поместили.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Уточняется, что подозреваемая сотрудничает со следствием, а также дала признательные показания.

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Александр Киселев