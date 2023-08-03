Апелляция отменила решение суда по иску мэрии Уфы к ФАС России

Администрация Уфы отказалась от иска к ФАС России, следует из определения Девятого арбитражного апелляционного суда. Ранее мэрия просила незаконными решения и предписания антимонопольного ведомства, которые обязали муниципалитет отменить решение об отказе в выдаче ООО «Специализированный застройщик “Гранд девелопмент”» разрешения на строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на улице Аксакова в Уфе и рассмотреть заявление компании повторно.

В мае арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования администрации. «Гранд девелопмент» и ФАС подали апелляционные жалобы.

В связи с отказом мэрии от иска, суд апелляционной инстанции отменил решение арбитражного суда Москвы.

Олег Вахитов

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