В Югре 16-летний подросток умер после употребления метанола

В Нижневартовске 16-летний подросток скончался после употребления жидкости, содержащей метанол. В пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) уточнили, что инцидент произошел 31 июля.

По данным ведомства, подросток находился на базе ООО «УралМетРесурс», где работает его старший брат. Он нашел бутылку с жидкостью, и решив, что это вода, выпил из нее. В результате он сначала почувствовал себя плохо, а впоследствии скончался в больнице.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами и организациями требований миграционного и трудового законодательства, в том числе по обеспечению безопасных условий труда. Проверку начали и в СКР. Следователи также проверят законность нахождения иностранцев, работающих на предприятии, где отравился подросток.

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