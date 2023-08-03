Молодежная организация Балаковской АЭС приобщает жителей города к спорту

Сразу два спортивных мероприятия провели активисты Молодежной организации Балаковской АЭС в Балаково Саратовской области: соревнования по велодартсу и вейкбордингу. Велосоревнования состоялись на базе «Снежинка». Их участниками стали велосипедисты атомной станции и АО «Балаковоатомэнергоремонт», а также

заявившиеся на участие жители города.

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Спортсмены разделились на команды. Задача стояла непростая – проехать круг, затем сделать бросок дротиков по мишеням, вновь проехать круг и передать эстафету следующему члену команды. Победитель должен быстрее всех выполнить задания и сделать как можно больше точных попаданий по мишеням.

На «огневом рубеже» каждому велосипедисту давалось по три дротика, то есть три попытки. За любой промах спортсмен должен был сделать 10 приседаний.

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«Велодартс – сложная дисциплина, но увлекательная. Участниками нашего турнира стали не только взрослые, но и дети, – поделился электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений, руководитель велоклуба Балаковской АЭС Илья Мельников. – Впервые такие соревнования я провел этим летом. Идея родилась из велобиатлона, решили заменить воздушные ружья на дартс. Теперь в планах провести соревнования по фигурному вождению велосипеда и небольшой марафон на 50 и 100 км».

В этот же день, пока одни атомщики соревновались в велодартсе, другие покоряли речные просторы – специалисты Балаковской АЭС и подрядных организаций решили попробовать свои силы в вейкбординге. Многие из ребят впервые встали на доску и отметили, что получили незабываемый опыт и только положительные эмоции.

В этом году актив молодежного совета атомной станции при поддержке профсоюзной организации реализовал 29 мероприятий различной направленности: интеллектуальные игры с участием ветеранов АЭС, школьников атомклассов и молодых врачей Балаковской городской клинической больницы, а также спортивные, профориентационные и командообразующие игры и творческие мастер-классы.

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Для справки:

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание планомерной работе по раскрытию потенциала молодых сотрудников. Молодые специалисты получают новые полезные навыки, что помогает им в карьерном росте. Большое внимание в Росатоме уделяется поддержке различных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию спорта среди молодежи и развитие доступной спортивной

инфраструктуры.

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