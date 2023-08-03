Полсотни петербуржцев-контрактников проводили на Витебском вокзале перед отправкой в зону СВО

На Витебском вокзале в Санкт-Петербурге в четверг, 3 августа, прошли торжественные проводы петербуржцев, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-СПб» с места события.

Порядка 50 человек, призванных различными военными комиссариатами города, после соответствующей подготовки примут непосредственное участие в проведении СВО.

Проводить бойцов приехал губернатор Петербурга Александр Беглов. В своей речи глава города поблагодарил военнослужащих: «От лица жителей нашего города благодарю вас за этот мужественный поступок. Вы сделали свой выбор в сложное для государства время и идете помогать нашим бойцам, которые храбро сражаются на фронтах специальной военной операции»,— сказал он.

Господин Беглов особо отметил, что в разное время с Витебского вокзала отправлялись на фронт солдаты как в Первую мировую, так и в Великую Отечественную. «Эти стены помнят немало храбрых бойцов. В июне 41-го года именно отсюда уходило Ленинградское народное ополчение»,— подчеркнул губернатор.

Андрей Кучеров

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