По уровню средней заработной платы Кубань заняла первое место в ЮФО

Средняя номинальная начисленная заработная плата в Краснодарском крае по данным на май составила 55,7 тыс. руб., эти данные приводятся в публикации «Основные показатели социально-экономического положения регионов ЮФО за январь—июнь 2023 года».

При этом средняя зарплата на Кубани на 800 руб. выше, чем в Астраханской области, занявшей вторую строчку в рейтинге (54,9). Третье место за Ростовской областью — 51,1 тыс. руб. В остальных субъектах ЮФО заработная плата не превышает 50 тыс. руб. Так, в Волгоградской области этот показатель равен 48,9 тыс. руб., в Севастополе — 45,9 тыс. руб., в Крыму — 45,6 тыс. руб., Адыгее — 45,5 тыс. руб. Самая низкая средняя зарплата в Калмыкии — 42,1 тыс. руб.

Андрей Ульченко

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