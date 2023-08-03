Напавших на подростков в центре Нижнего Новгорода подозревают в покушении на убийство

В Нижнем Новгороде после нападения на группу подростков возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает региональное управление СК РФ. По первоначальной версии следствия, 1 августа в ночное время на Большой Покровской улице группа молодых людей напала на двух 18-летних подростков. Их повалили на землю и нанесли ногами удары в область тела и головы. Поводом для нападения стали осветленные волосы одного из потерпевших.

Позже по подозрению в совершении преступления были задержаны трое местных жителей, в том числе уроженец одной из республик ближнего зарубежья, сообщили в полиции. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Силовики уточнили, что пострадавших в драке было трое, а возраст двоих нападавших --16 лет, третьему подозреваемому исполнилось 19 лет.

Андрей Репин