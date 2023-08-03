«Огромным флотом и всеми мельницами управлял он сам»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, за что жители Нижнего Новгорода любили своего благотворителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Апатинаити / Wikipedia Фото: Апатинаити / Wikipedia

Нижний Новгород сегодня, дом купца Николая Бугрова: двухэтажный, добротный, но, скажем так, скромный для некоронованного короля города. Когда Бугров умер, на похороны его собрался весь Нижний, даже самые дальние его окраины. Многие, не скрываясь, плакали. А пароходы на Волге хрипло и протяжно гудели. Наверное, король города — это не совсем правильно. Точнее будет сказать его отец. Бугрова действительно любили.

Огромным флотом и всеми мельницами на Верхней и Средней Волге управлял он сам. В помощь были приказчик и бухгалтер, но, как иронично замечал Николай Александрович бухгалтеру, «нанял я тебя, поддавшись моде, а ведь вся бухгалтерия-то у меня в голове». При управленческом аппарате в три человека на мельницах и флоте работало множество людей. Трудиться у Бугрова было счастьем — зарплата выше, чем в других местах, рабочий день короче. Дармовое питание, отличное жилье, подарки — в общем то, что сегодня называется соцпакетом. Простой матрос получал в месяц 32 руб. — это было больше, чем у рабочего в столице. При этом сам Бугров жил крайне скромно, питался кашами с хлебом, одежду носил неброскую и немаркую, а половину миллионных доходов жертвовал на благотворительность. Рассказывать обо всех его заслугах перед городом и Отечеством не хватит времени ни одной программы. Помогал он всем, кому мог.

Узнав, что есть такой писатель, Максим Горький, его земляк, стал помогать и ему на первых порах. Потом прочитал его книгу «Фома Гордеев» и сказал: «Это вредный сочинитель, книжка против нашего сословия написана. Таких в Сибирь ссылать, подальше, на самый край». Сказал в сердцах и, наверное, забыл. А вот Горький не забыл. Купца уж давно не стало, а он все поливал и поливал его грязью. Причем делал это грамотно и осторожно, потому что сам товарищ Сталин хвалил бугровские методы управления. Тем не менее «буревестник революции» своего добился. В городе, который переименовали в Горький, стало не принято упоминать Бугрова. И только десятилетия спустя городу вернули имя, а Бугрову поставили, наконец, памятник.