Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических и внешних характеристиках внедорожника, который выходит в сентябре на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-служба Omoda

Фото: Jaecoo Пресс-служба Omoda

Фото: Jaecoo

В сентябре состоится российская премьера еще одного автомобильного бренда из Китая — Jaecoo. Название марка получила не в честь попугая жако — там составная конструкция. Первая часть — от немецкого Jaeger (охотник). Слово известно некоторым из нас, в частности, по названию напитка Jagermeister. Вторая часть в названии бренда от слова cool (крутой). То есть крутой охотник. Немного громоздко, но китайские криейторы свое дело, вероятно, знают.

1 августа заработал российский сайт марки, обустраиваются дилерские центры, продажи стартуют с реализации одной модели — внедорожника, дебют которого состоялся в апреле нынешнего года на Шанхайской автомобильной выставке. Jaecoo J7 — это компактный кроссовер с длиной кузова 4,5 м. То есть по габаритам он полностью идентичен Chery Tiggo 7 Pro Maх, что, конечно же, не случайно.

Jaecoo — это суббренд марки Omoda, которая в свою очередь принадлежит концерну Chery. По утверждению представителей компании, Jaecoo J7 «унаследовал концепцию классических внедорожников». Если говорить о внешности автомобиля, то это действительно так. Выглядит он совсем не по-китайски — этакий собирательный образ, в котором можно найти что-то и от Range Rover, и от Jeep Grand Cherokee.

Правда, начинка в плане покорения бездорожья у машины не столь убедительная: привод может быть полным, но турбированный бензиновый мотор имеет объем 1,6 л и развивает 197 л. с. Работает в паре с семиступенчатым роботом. Впрочем, речь идет об автомобиле для китайского рынка.

Уже в ближайшем будущем и сам бренд, и его первый представитель должны появиться на рынках Восточной Европы, Центральной Америки, Ближнего Востока, Австралии и других регионов, где комплектации, конечно же, будут иметь свои нюансы. Это же касается и российского рынка, где спецификации кроссовера Jaecoo, а также его цену обещают назвать ближе к старту продаж, которые, напомню, начнутся в сентябре.