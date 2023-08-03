AVA Group благоустраивает Крещенский парк в Анапе

В партнерстве с муниципальными и краевыми властями инвестиционный холдинг выступает в качестве инвестора.



AVA Group принимает участие в создании нового общественного пространства для жителей города-курорта. Крещенский парк расположен в микрорайоне Высокий берег города-курорта Анапа рядом с храмом князя Владимира. На 7,5 га до конца года появятся прогулочные аллеи, места для отдыха, спортивные площадки и малые архитектурные формы, а также административно-хозяйственные постройки, церковная школа на 100 человек, сцена для выступления православного хора.

Блок работ по созданию инженерной инфраструктуры завершен: проложены сети водоснабжения, водоотведения и канализирования, зарезервированы мощности энергоснабжения.

Завершены монолитные работы по созданию Тропы Истории: построено 12 арочных сводов, соединенных между собой по кругу, затем там установят гранитные плиты, на них будут информация и изображения об обращении Руси в христианство. Готовы основание и стены крестильной купели имени княгини Ольги, которая станет центральным местом для совершения таинства крещения. Завершается обновление благоустройства территории малого храма иконы Божией Матери «Державная».

Для детской и тренажерной площадок приобретено оборудование, после его установки будет уложено безопасное резиновое покрытие. На баскетбольной площадке завершена укладка асфальта как основы для резинового покрытия. Освещение Крещенского парка выполнено на 90%, ведется монтаж видеонаблюдения: по территории парка заложены трассы для акустической системы. Завершены монтаж коммуникаций и основания фонтана — в парке установят 33-метровую конструкцию со светомузыкальным сопровождением.

В новом зеленом уголке города уже высажено 358 деревьев и 200 кустарников: всего по проекту предусмотрено около тысячи лиственных и хвойных деревьев, свыше 2,5 тыс. кустарников, около 1,5 тыс. роз и более двух тысяч многолетних цветов. Для растений, газонов и клумб предусмотрена система автоматического полива, она готова на 90%. Концепция озеленения парка заключается в создании именных семейных аллей. Высадить деревья смогут как анапчане, так и гости города.

Парк будет открыт для свободного посещения. Планируется, что он станет новой туристической локацией Краснодарского края благодаря масштабу проекта, технологиям строительства, современному оборудованию и просветительской миссии,— такой проект уникален для России.

«Создание комфортной городской среды — одна из задач бизнеса. Обустройство парков, скверов, строительство набережных, экологические акции для людей позволяют формировать современные общественные пространства в своем микрорайоне, в шаговой доступности от дома. Уверен, что Крещенский парк станет познавательным и полезным пространством для горожан и гостей Анапы»,— подчеркнул президент инвестиционного холдинга AVA Group Ваган Арутюнян.

Напомним, первый камень, который ознаменовал собой строительство Крещенского парка в городе-курорте Анапа, был заложен в день одного из самых почитаемых православных праздников — Крещение (19 января).

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