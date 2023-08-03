В Челябинске на продление Комсомольского проспекта потратят почти 150 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства Челябинска определил подрядчика, который построит участок дороги длиной 228 м на Комсомольском проспекте. Контракт заключат с ООО «Арсак» (Челябинск), предложившим выполнить работу за наименьшую цену. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 167,1 млн руб. Победитель снизил стоимость на 11%, до 148,7 млн руб. Всего в торгах участвовали две организации.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить четырехполосную асфальтобетонную дорогу на участке от улицы Чечерина до дома №120 по Комсомольскому проспекту. Длина реконструируемого участка составляет 228 м. Вдоль дороги обустроят тротуары, наружное освещение, светофоры и дождевую канализацию, проведут озеленение. Срок завершения работы – до 20 июля 2024 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арсак» было зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. В декабре 2021 года компания сменила адрес регистрации на Москву, а в середине июля вновь «вернулась» в Челябинск. Владелец 100% уставного капитала и директором ООО «Арсак» является Арман Мхитарян. Компания выполняет ряд контрактов по ремонту дорог и благоустройству территории в Челябинской области и других регионах. В том числе подрядчик обустраивал сквер у дворца спорта «Юность» в Челябинске.

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