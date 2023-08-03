УФАС заблокировало закупку вешалок для гимназии №115 в Уфе

Управление ФАС по Башкирии нашло нарушения при проведении закупки системы размещения одежды начальной стоимостью 1,9 млн руб. для школьников реконструируемой уфимской гимназии № 115. Заказчику — Управлению капстроительства Башкирии (УКС) — предписано отменить результаты закупки и внести изменения в документацию.

Решение принято после рассмотрения жалобы от директора санкт-петербургского ООО «М-комплект» Сергея Рябова. По мнению заявителя, в аукционной документации были указаны сведения, «которые затрудняют однозначное восприятие установленных заказчиком требований, вводят в заблуждение и противоречат установленным действующим законодательством правилам и нормам».

В частности, в документах госзакупки было указано, что цвет оборудования поставщик должен согласовать с заказчиком. По мнению подателя жалобы, данная характеристика может влиять на исполнение контракта, поскольку отсутствие у исполнителя товара нужного цвета «может привести к негативным последствиям для заказчика и участника, к возникновению спорных ситуаций после проведенного тендера». При этом установлен десятидневный срок поставки товара.

Кроме этого заявитель посчитал неправомерным приложение к контракту, согласно которому заказчик может провести испытания оборудования и таким образом подтверждать его годность для использования. Податель жалобы усомнился что

заказчик «в силу своей компетенции готов производить какие-либо испытания».

В УФАС намерены возбудить в отношении заказчика дело об административном правонарушении.

Наталья Балыкова

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