Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд запретил конфискацию средств основного источника заработка

Верховный суд РФ постановил, что орудие совершения экономического преступления не подлежит конфискации, если для виновного оно является основным законным источником средств к существованию. Определение суда, вынесенное после жалобы мужчины, у которого конфисковали трактор, приводит РАПСИ.

Верховный суд рассматривал жалобу осужденного за незаконную рубку лесных насаждений. В рамках приговора у него конфисковали трактор и бензопилу. Он попросил отменить приговор в части конфискации имущества, поскольку трактор — основной источник получения средств для его семьи. Он оказывает транспортные услуги в сельской местности.

Суд первой инстанции постановил, что бензопила и трактор — орудия совершения экономического преступления, а значит, подлежат конфискации в пользу государства. В постановлении Верховного суда говорится, что в каждом конкретном случае решение о конфискации необходимо принимать исходя из «конкретных обстоятельств уголовного дела».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...