Верховный суд запретил конфискацию средств основного источника заработка

Верховный суд РФ постановил, что орудие совершения экономического преступления не подлежит конфискации, если для виновного оно является основным законным источником средств к существованию. Определение суда, вынесенное после жалобы мужчины, у которого конфисковали трактор, приводит РАПСИ.

Верховный суд рассматривал жалобу осужденного за незаконную рубку лесных насаждений. В рамках приговора у него конфисковали трактор и бензопилу. Он попросил отменить приговор в части конфискации имущества, поскольку трактор — основной источник получения средств для его семьи. Он оказывает транспортные услуги в сельской местности.

Суд первой инстанции постановил, что бензопила и трактор — орудия совершения экономического преступления, а значит, подлежат конфискации в пользу государства. В постановлении Верховного суда говорится, что в каждом конкретном случае решение о конфискации необходимо принимать исходя из «конкретных обстоятельств уголовного дела».