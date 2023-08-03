Экологи: Образовавшийся над Казанью «ядерный гриб» оказался разновидностью облаков

Необычное явление в форме «ядерного гриба», которое накануне образовалось над Казанью, оказалось разновидностью кучево-дождевых облаков. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на Минэкологии Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Снимки данного необычного явления, образовавшегося над Казанью, появились в сети.

«Теплый воздух легче холодного, его подъем в средние слои атмосферы можно увидеть в форме грибообразного облака. Это атмосферное явление называется инверсией или облаком-наковальней»,— добавили в министерстве, отметив, что при этом в городе не было выявлено превышение допустимого содержания загрязняющих веществ.

"Ъ-Казань"