Куда сходить в Ижевске 5 и 6 августа

В предстоящие выходные дни в Удмуртии пройдет фестиваль «Русь дружинная», где участники смогут оценить реконструкцию осады крепости и научиться средневековым танцам. Жители и гости республики также смогут обсудить экранизацию романтической комедии и книгу эволюционного нейробиолога, а на сценах зазвучат треки различных групп. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

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Какие пройдут фестивали

В субботу, 5 августа, в районе деревни Кудрино пройдет фестиваль «Русь дружинная» (0+). Участники смогут увидеть сражения воинов Степи, Руси и Европы, в их числе одиночные схватки рыцарей, лучные турниры и массовые бои. Однако самым зрелищным событием окажется реконструкция осады средневековой крепости.

Гости также смогут познакомиться со средневековыми ремеслами, в том числе ткачеством, кузнечеством, столярным производством, резьбой по дереву и изготовлением монет. Здесь же можно будет приобрести историческую или стилизованную сувенирную продукцию мастеров, а на различных площадках — научиться танцам и сражаться на мечах. Стоимость взрослого билета составит 1,8 тыс. руб.

В столице Удмуртии на фан-зоне в парке имени Кирова пройдет фестиваль «Удмуртский звук» (6+). Гостей ждут выступления представителей нескольких поколений ижевской волны. На сцене выступят «Удмуртская Тоска»,«Polina Vanez», «Post-dukes», «Oshean», «Стихи на окнах подъезда №8» и «Сны Африканца». Вход бесплатный.

Какие состоятся мастер-классы и выставки

5 августа в 13:00 в «Оранжерее искусств» пройдет мастер-класс по созданию работы масло «Рисуем как Сезанн» (12+). Стоимость билета на мероприятие при бронировании заранее — 1,8 тыс. руб., в день проведения — 2 тыс. руб.

В воскресенье, 6 августа, в 13:00 начнется мастер-класс по работе с акрилом «Цвет и форма как средство раскрытия личности» (12+). Стоимость — 3 тыс. руб., необходима предварительная бронь.

В клиентском зале ижевского почтамта работает выставка открыток посткроссеров (0+). Экспозиция открылась в честь Дня рождения почтового ящика, который отмечают 2 августа. На выставке гости увидят более 80 почтовых карточек из личных коллекций посткроссеров, которые получили их из Голландии, Китая, Германии, Японии, Таиланда, Бельгии, США, Белоруссии, Польши, Великобритании. Посетители выставки могут увидеть и классические почтовые ящики других стран.

Часть открыток также рассказывает о международном движении по обмену открытками — посткроссинге, который зародился в 2005 году. На сегодняшний день в нем участвуют более 800 тыс. человек из 209 стран.

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Какие пройдут тематические вечера

В пятницу, 4 августа, в 13:00 в центральной муниципальной библиотеке имени Некрасова пройдет обсуждение экранизации романтической комедии Вуди Аллена «Римские приключения» (16+). По сюжету известный американский архитектор переживает вторую юность, простой обыватель неожиданно просыпается знаменитым, а американский оперный постановщик задумывает вывести на сцену поющего работника похоронного бюро. Вход свободный.

4 августа в 19:00 в книжной лавке «Кузебай» презентуют свежий номер литературного журнала «ЛУЧ» (16+). В него вошли произведения известных авторов и литературные дебюты, результаты творческой лаборатории «Писатели исследуют город» и материалы, посвященные событиям литературной жизни Удмуртии. На презентации можно услышать авторов и пообщаться с командой шеф-редакторов. Вход свободный.

В субботу, 5 августа, в 15:00 книжный клуб «Кузебай» проводит встречи книжного клуба (16:00). В этот раз участники поговорят о книге «Хлопок одной ладонью» эволюционного нейробиолога Николая Кукушкина. Автор шаг за шагом воссоздает картину мира от неживой материи до человеческого разума, чтобы найти в прошлом своего вида ответы на вечные вопросы. Стоимость входного билета — 150 руб.

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Какие группы выступают

В пятницу, 4 августа, в 18:00 в BAЯROCK пройдет MONEY-фест (16+). Суть мероприятия заключается в том, что гости будут «голосовать» за понравившихся участников, опуская купюры в стакан с названием группы. На сцене выступают «НикакиХ ФокусоВ», «F.O.R.», «Найти себя» (Find yourself), «Dimentiya».

В бар-клубе «Свет» 5 августа зазвучат хиты Ивана Дорна, Стрыкало и гитарная музыка (18+). Мероприятие Russia Calls начнется в 23:00, а на сцене выступят MALVA и SHY ZEKROM. Стоимость входа — от 200 руб.

Подготовила Софья Лямина