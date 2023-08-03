«Парма» нацелилась на бывшего игрока НБА

Пермский баскетбольный клуб продолжает искать новых игроков среди американцев. Как сообщает телеграм-канал «Перехват», целью «Пармы» стал Би Джей Джонсон. Речь идет о контракте на следующий сезон.

Игрок четыре сезона выступал в НБА. Сменил три клуба: «Атланту», «Сакраменто» и «Орландо». Прошлый сезон баскетболист провел в составе испанского «Бетиса». При этом он сыграл во всех 34 матчах, набирая в среднем 11,1 очка за 27 минут игрового времени.

Есть у Би Джея Джонсона и опыт выступлений за национальную сборную США по баскетболу. Он сыграл два матча в отборе на предстоящий Кубок мира.