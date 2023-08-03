По решению суда пермская компания вернет спортшколе олимпийского резерва участок в Полазне

По решению суда компания «Импекс» должна будет вернуть Спортивной школе олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду участок в Полазне, на котором расположены объекты краевого учреждения. Как сообщили в региональном минимуществе, в 2005 году в результате неправомерных действий по межеванию и выделу в натуре сельскохозяйственных земель спорный участок в Полазне оказался в частной собственности. При этом на указной площадке находятся объекты спортивной школы.

Минимущество направило исковое заявление в Арбитражный суд Пермского края, чтобы оспорить право собственности ООО «Импекс» на территорию спортшколы в Полазне. Ответчик подал встречный иск к министерству, пытаясь признать незаконной госрегистрацию права на недвижимость спортшколы, расположенную на этой площадке. Изучив материалы дела и аргументы сторон, суд отказал «Импексу» во встречном иске и удовлетворил требования министерства. Суд признал право краевой собственности на часть земельного участка, занимаемую объектами горнолыжной базы. Эта территория необходима для работы спортшколы.

В сервисе Kartoteka.ru имеются сведения об ООО «Импекс». Компания, учрежденная в 2007 году, занимается деятельностью в области фотографии. Бенефициарами общества являются Екатерина Зубова и ООО «Управление активами» Анастасии Ермаковой.

28 июля Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск минимущества к ООО «Импекс». Речь шла об оспаривании права собственности на земельный участок в п. Полазна Добрянского района, на котором расположены объекты краевого учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду».