Сотрудник пермского департамента транспорта вновь попытается стать главой города

Сотрудник департамента транспорта пермской мэрии Александр Синявский подал документы на конкурс по отбору главы города. Отметим, что в 2021 году он уже участвовал в аналогичном конкурсе, однако не прошел в финал. Тогда господин Синявский еще не работал в мэрии, а был известным городским общественником и координатором сообщества «Велосипедизация Перми».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Синявский стал 13-м кандидатом на пост мэра Перми. Ранее на конкурс заявились: министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капстроительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Анна Баранова, юрист Мария Булычева, бывший врач-терапевт Оксана Комягина, участник специальной военной операции, командир танкового взвода, бывший заместитель главы Добрянки по социальным вопросам Ильяс Гайнанов, упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, директор новоильинского ООО «Желтранс» Александр Семакин и блогер Ирина Боровик.

Прием документов на конкурс заканчивается сегодня, 3 августа. По информации «Ъ-Прикамье», региональные власти намерены поддержать на конкурсе Эдуарда Соснина.