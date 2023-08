Детский вопрос

В оздоровительных учреждениях Краснодарского края с начала года побывали 92,7 тыс. школьников. Несмотря на приостановку программы детского туристического кешбэка, благодаря участию государства и бизнеса показатель превысил прошлогодний почти на треть. Ряд предприятий Краснодарского края своими силами реализует поддержку семей, чьи дети этим летом отдыхают в российских здравницах. Эксперты утверждают, что, преодолев пандемийный кризис, бизнес активно возвращается в социальные проекты.



В министерстве труда и социального развития Краснодарского края «Ъ-Кубань» сообщили, что в 2023 году на мероприятия по подготовке и проведению оздоровительной кампании предусмотрено 2,8 млрд руб.: 2,2 млрд руб. из краевого бюджета и 647 млн — из муниципальных. Общая сумма на 250 млн руб. больше, чем в 2022 году. Тогда было освоено 2,56 млрд руб., включая 1,829 млрд из краевого и 731 млн руб.— из муниципальных бюджетов.

По данным ведомства, с начала года во всех типах организаций отдыха детей и их оздоровления (стационарных организациях; лагерях, организованных образовательными учреждениями в каникулярное время; детских лагерях труда и отдыха, а также детских лагерях палаточного типа) побывали 170,3 тыс. детей, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них 113 тыс. жителей Краснодарского края (за шесть месяцев 2022 года — 95 тыс. человек), это 14,2% от общего числа детей школьного возраста, проживающих на территории региона. Еще 57,3 тыс. человек приехали на Кубань из других субъектов Российской Федерации и государств, что на 45% превышает аналогичный показатель прошлого года. В стационарных организациях (детских лагерях и здравницах) в 2023 году побывали 92,7 тыс. детей, что на 27,7 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Опасения не оправдались

Участники рынка туруслуг надеялись, что государство снова запустит программу туристического кешбэка, включая детский, за поездки по России. Напомним, что 31 марта 2022 года в России стартовала программа детского туристического кешбэка федерального агентства по туризму, в рамках которой родители отдыхающих в лагерях — участниках программы детей могли при покупке путевки вернуть себе до 50% стоимости, но не более 20 тыс. руб. Именно такая форма поддержки отрасли, по мнению экспертов, помогла вернуть турпоток почти на допандемийный уровень. Однако в Минэкономразвития пояснили, что это была временная антикризисная мера на период пандемии, и повторный запуск ее не планируется.

По мнению председателя Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артема Гаврилова, программа кешбэка способствовала доступности, а значит и популярности детского отдыха в лагерях и здравницах. «В этом году программу отменили, но свое дело она сделала — привлекла внимание к такому формату путешествий детей, а также приучила родителей пользоваться благами и удобством покупки путевок через интернет с получением цифровых документов, что намного быстрее, чем другие способы»,— отмечает господин Гаврилов.

При этом региональные власти продолжают поддерживать направление детского отдыха. Так, родители или законные представители детей могут получить компенсацию стоимости путевок за счет краевого бюджета. «Получателями выплат являются родители (законные представители) детей, самостоятельно приобретшие путевки (курсовки) для детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) на день заезда в организацию отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортную организацию по путевке — граждан Российской Федерации, местом жительства которых является Краснодарский край»,— пояснили в министерстве труда и социального развития региона.

За первое полугодие 2023 года такую социальную выплату получили 593 жителя Кубани за 669 детей на сумму 4,8 млн руб. Всего на эти цели в текущем году предусмотрено 20 млн руб.— на полтора миллиона больше, чем в прошлом году.

Затраты компенсирует бизнес

Сохранению и увеличению детского турпотока на Кубани вопреки отмене кешбэка способствовала и инициатива бизнеса: крупные компании вводят программы по частичной компенсации стоимости путевок на отдых детей своих работников. К примеру, с прошлого года такая возможность есть у специалистов ОТЭКО — оператора морских терминалов в порту Тамань.

«Организация детского отдыха — всегда непростая задача для родителей, особенно летом, когда школьники зачастую предоставлены сами себе. Чтобы снять часть вопросов с родительских плеч, мы разработали в 2022 году программу компенсации и в 2023 году увеличили размер выплаты на детский отдых до 50% от стоимости путевки (до 35 тыс. руб. на одного ребенка в год). Также был увеличен возрастной порог для получения выплаты. Раньше компенсацию можно было получить на детей до 14 лет, теперь — от 7 до 18 лет»,— отмечает директор по персоналу и административным вопросам ОТЭКО Галина Седова.

По данным пресс-службы компании, обновленные условия программы позволили расширить аудиторию сотрудников, которые могут получить такую поддержку. В этом году льгота распространяется на всех, кто проработал в компании больше года, в прошлой версии стаж работника должен был составлять не менее двух лет.

Уже третий сезон летний отдых для детей сотрудников организует и инвестиционный холдинг Alias Group. В прошлом году путевки получили около 100 ребят, в 2023-м — 145 человек.

«Все мы каждый день выступаем в разных ролях. Одно из таких сочетаний — роль сотрудника и роль родителя. Вопрос, где и как ребенок проведет самые длинные каникулы, стоит перед всеми семьями, имеющими детей. На решение этого вопроса уходит время и внимание, родители волнуются о комфорте и безопасности, об условиях проживания и досуге ребенка. Когда этот вопрос снят, гораздо легче концентрироваться на рабочих задачах»,— считает директор департамента по работе с персоналом инвестиционного холдинга Alias Group Юлия Зайцева.

В компании компенсируют полную стоимость путевок, родителям остается только обеспечить проезд к месту отдыха и обратно. Отправить ребенка в лагерь может любой сотрудник Alias Group. «Безусловно, в приоритете семьи сотрудников, которые уже работают в компании в период планирования будущего сезона, то есть имеющие стаж более полугода. Но мы ведем лист ожидания для сотрудников, присоединившихся к команде позже или поменявших свои планы на летний отдых детей. В случае отказов от путевок (а такое бывает в связи с болезнями, переносом экзаменов) мы перераспределяем их на детей из листа ожидания. Получить путевку для своего ребенка можно один раз в год»,— уточняет Юлия Зайцева.

В Туапсинском морском торговом порту реализуется программа поддержки сотрудников и их родственников, в рамках которой предусмотрено приобретение для детей работников оздоровительных путевок в детские лагеря в летний период. Путевки работникам выделяются бесплатно на протяжении 15 лет. В прошлом году выделено 52, а в 2023-м — 54 путевки. Получить путевку могут работники, имеющие стаж работы в порту более года. Возраст детей — 7–16 лет. «Кроме детских, предусмотрены также санаторно-курортные путевки по программе "Мать и дитя". В 2023 году всего их будет выделено 41 (для детей 4–14 лет)»,— добавляют в компании.

Условия компенсации в каждой компании свои. Кроме требований к стажу работы сотрудника в данной организации, отличается и география возможных поездок. Так, работники ОТЭКО могут вернуть часть стоимости путевки в любой детский лагерь, санаторий-профилакторий, базу отдыха, спортивную или языковую школу на территории России. «Если работник купил путевки для двоих или более детей своей семьи, компенсация предоставляется каждому, но не более одного раза на одного ребенка в течение года»,— уточняют в компании.

В инвестиционном холдинге Alias Group в качестве партнера для организации отдыха детей сотрудников выбрали Всероссийский детский центр «Орленок» на побережье Черного моря. «Наше сотрудничество позволяет предложить возможности для детей самых разных возрастных групп и разных интересов с точки зрения досуга»,— говорит Юлия Зайцева.

В ВДЦ «Орленок» могут поехать и дети сотрудников Туапсинского морского торгового порта. Кроме того, они могут выбрать и Детский центр ГУ санаторий «Белая Русь». «Важно отметить, что дети сотрудников не просто отдыхают, они оздоравливаются»,— подчеркивают в компании.

Согласно данным исследования hh.ru «Забота о сотрудниках», 12% опрошенных жителей Краснодарского края сообщили, что в их компаниях персоналу доступны путевки в санатории и на курорты, в том числе и для детей. «И это один из самых высоких показателей в стране, впереди только Татарстан, Башкирия и Челябинская область. А на вопрос, какие направления и программы поддержки сотрудников вы считаете важными для развития в 2023 году, большинство жителей края (по 62%) выбрали физическое здоровье и социальную сферу»,— отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Юг Екатерина Никифорова.

Корпоративный запрос трансформируется

Бизнес возвращается в социальные проекты, констатирует Артем Гаврилов. «В условиях пандемии многие компании сократили соцпроекты, в том числе связанные с детским отдыхом, так как тогда в отношении отдыха было введен целый ряд ограничительных мер. Конечно, бизнес не хотел рисковать. Представьте, компания потратит десятки или сотни миллионов рублей, а в итоге получит или срыв проекта, или негативные отзывы о нем. Взвесив эти риски, холдинги свои социальные программы сократили. Сейчас они их возвращают»,— поясняет эксперт.

В целом, по мнению господина Гаврилова, это общая тенденция для бизнеса. Одни компании запускают прежние и новые социальные проекты, другие только присоединяются — очевидно, что бизнес все большее внимание уделяет сфере социальной миссии в работе с сотрудниками.

В частности, расширение социальной программы и улучшение условий труда в порту Тамань. На морских терминалах ОТЭКО трудится более 10 тыс. человек. Помимо расширения кешбэка на путевки в детские лагеря, компания запустила программу «Комфортный порт», которая направлена на улучшение условий труда и повышение общей производственной безопасности на предприятиях. Действует Программа признания, в рамках которой поощряются сотрудники, внесшие наибольший вклад в развитие компании, отмечают в ОТЭКО. А с 2022 года проходит корпоративный конкурс «Лига профессионалов ОТЭКО», в котором принимают участие представители разных профессий — докеры-механизаторы, железнодорожники, электромонтеры, сварщики, спасатели, водители.

По мнению Екатерины Никифоровой, заботиться о своих сотрудниках и их семьях — само по себе важно, но в ситуации с дефицитом кадров это обязательное условие для развития бизнеса. «Компании, которые уже пошли в тему человекоцентричности, искренне уделяют внимание профессиональному росту, благополучию людей, отдыху и развитию их детей, получают более мотивированных и лояльных сотрудников»,— считает эксперт. Госпожа Никифорова уверена: программы поддержки детей сотрудников в дальнейшем будут получать все большее развитие.

С этим соглашается и Артем Гаврилов. «Более благодарного работника, чем родитель, ребенок которого прошел через классный лагерь, наверное, трудно вообразить. Это высокая точечная эффективность воздействия на своего сотрудника»,— отмечает эксперт.

Он добавляет, что представители малого и среднего бизнеса чаще всего компенсируют сотрудникам стоимость путевки. Крупные же холдинги нередко заказывают специальные программы, выкупают путевки на целые смены, превращая их в профильные. По словам Артема Гаврилова, число таких заказчиков за последний год значительно увеличилось.

«В этом случае мы не просто оздоравливаем ребенка, но даем ему еще навыки, знания, вручаем подарки от компании. Во время таких смен ребятам рассказывают, чем занимаются родители, какие продукты они создают, почему это важно, как идут процессы, почему это престижно. То есть это и определенная профориентационная работа»,— рассказывает господин Гаврилов. Он уверен, что именно такой формат — будущее корпоративного заказа на детский отдых.

Екатерина Никифорова считает, чтобы на «рынке соискателя», или «жестком рынке» (этими терминами сейчас оперируют эксперты на рынке труда), успешно набирать и удерживать персонал, нужно улучшать качество работы с людьми на всех уровнях — от СЕО до линейных руководителей, менять отношение топ-менеджмента и руководителей к человеческому капиталу компании. «Эту стратегию можно описать как Up or Out: или компания растет благодаря заботе о людях, или теряет эффективность и в худшем случае покидает рынок»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

