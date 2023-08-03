Из-за порыва трубопровода «Татнефти» произошел разлив нефтепродуктов

В Татарстане из-за порыва трубопровода «Татнефти» произошел разлив нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Инцидент произошел 1 августа на территории Алькеевского сельского поселения в Азнакаевском районе. На место ЧП выезжал инспектор государственного земельного надзора управления Россельхознадзора по поручению Татарской межрайонной природоохранной прокуратуры. Он обследовал данный участок. Площадь разлива нефтепродуктов составила 270 кв. м.

С места ЧП отобрали пробы почвы, направив их на химико-токсикологические показатели в федеральный центр охраны здоровья животных для проведения анализов и подготовки заключения. Детали произошедшего выясняются.

"Ъ-Казань"