Суд продлил еще на полгода срок ареста вице-спикера красноярского заксобрания Сергея Натарова

По ходатайству прокуратуры суд Игарки еще на полгода (по 17 января 2024 года) продлил срок заключения под стражей вице-спикеру красноярского законодательного собрания Сергею Натарову, который обвиняется в масштабных хищениях при проведении северного завоза в заполярный город.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«При продлении меры пресечения учтены обстоятельства, указывающие на возможность подсудимого скрыться. Он обвиняется в совершении 14 преступлений, из них 12 — являются тяжкими, за которые предусмотрен длительный срок лишения свободы. К тому же Натаров воздействовал на других фигурантов уголовного дела для дачи нужных показаний», — сообщает Telegram-канал прокуратуры Красноярского края.

Как писал «Ъ-Сибирь, в июне 2023 года Генпрокуратура РФ направила в суд резонансное уголовное дело о масштабных хищениях при поставках товаров в Игарку. По результатам расследования 12 фигурантам предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем) и ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридических лиц). Главными обвиняемыми по делу проходят депутат регионального заксобрания Сергей Натаров и его сын Антон, который работал советником Александра Усса в бытность того главой региона.

По подсчетам следствия, ущерб по делу составил свыше 100 млн руб. Примерно 3 млн руб. из этой суммы, уверены правоохранители, были легализованы.

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Илья Николаев