В Анапе умер турист после поездки на «банане»

В Анапе скончался 52-летний приезжий из Иркутска после катания на морском аттракционе «банан». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По данным ведомства, у мужчины случился сердечный приступ. Отдыхающему стало плохо во время поездки. Это заметили пассажиры аттракциона и сообщили сотрудникам. Пострадавшего доставили на берег и вызвали скорую помощь. Врачи пытались реанимировать мужчину, но он скончался. Инцидент произошел 2 августа, сообщают в соцсетях.

В настоящее время идут мероприятия по установлению причин смерти туриста.

Анастасия Донскова

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