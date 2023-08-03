Трое жителей Кумертау обвиняются в незаконном обороте алкоголя

Прокуратура Кумертау утвердила обвинительное заключение в отношении троих жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в производстве, перевозке или продаже немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии (п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ). Уголовное дело направлено Кумертауский межрайонный суд.

По данным «Ъ-Уфа», это 39-летний Азат Янчурин, 61-летняя Минзиля Исмагилова и 51-летний Дамир Янчурин.

По версии следствия, с 2021 по 2022 годы Азат Янчурин закупал у неустановленного лица спиртосодержащую продукцию, которую поставлял на садовый участок своего брата Дамира. Родственники размешивали ее с водой, разливали в стеклянные бутылки, а затем продавали. К реализации незаконного товара они привлекли тещу Азата Янчурина Минзилю Исмагилову.

Полицейские пресекли их преступную деятельность в августе 2022 года, изъяв более 3,7 тыс. л контрафактного алкоголя общей стоимостью более 2,5 млн руб.

Обвиняемые не признали вину.

Майя Иванова

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