Жители Пермского края задержаны в Стерлитамаке при попытке сбыть крупную партию мефедрона

Сотрудники Управления ФСБ России по Башкирии пресекли преступную деятельность двух жителей Пермского края, планировавших сбыть партию наркотических средств. По данным следствия, 40-летний житель Соликамска и его 34-летняя сожительница ввезли в Стерлитамак синтетический наркотик.

В арендованной ими квартире были обнаружены 1,5 кг мефедрона, расфасованного в 485 свертков для сбыта через тайники-закладки. Еще 2 кг мефедрона они хранили в тайниках.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Наталья Балыкова

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