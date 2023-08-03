ВТБ в два раза увеличил объем автокредитования в Челябинской и Курганской областях

За семь месяцев 2023 года банк ВТБ выдал жителям Челябинской и Курганской областей автокредиты на общую сумму около 3 млрд руб. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба ВТБ.

Июль стал самым активным – южноуральцы и зауральцы оформили кредитов на 670 млн руб. для покупки автомобилей. По продажам этого вида займов в ВТБ Челябинская область вместе с Курганской занимают пятое место в стране. Впереди Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Татарстан и Краснодарский край.

В целом на рынке по итогам января-июля объем продаж автокредитов в России превысил 750 млрд руб. ВТБ оформил займов на покупку машины на 88 млрд руб. в целом по стране. В банке считают, что на опережающий рост продаж повлияли отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов.

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