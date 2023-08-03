Самолет не смог вылететь из Перми в Стамбул из-за проблем с двигателем

Сегодня ночью самолет авиакомпании Red Wings не смог вылететь в Стамбул из международного аэропорта Пермь. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, экипаж воздушного судна Sukhoi Superdjet запросил разрешение на запуск двигателей в 1:21 по местному времени. Спустя шесть минут пилот запросил возврат на стоянку по технической причине. Позже выяснилось, что у самолета не запустился левый двигатель. Судя по табло пермского аэропорта, вылет ожидается в 12:40 по местному времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь» Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»