В Казани бывшего коллектора судят за распространение порнографии

Вахитовский райсуд Казани начал рассматривать уголовное дело против бывшего коллектора Рустема Фахрутдинова. Ему вменяют клевету, самоуправство, незаконное изготовление и распространение порнографии ради взыскания долгов. Об этом сообщает «Реальное время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что бывший коллектор использовал недозволенные методы против супругов из Казани и их знакомых. Казанцы взяли микрозайм под 365% годовых, но вернуть средства вовремя не смогли. После этого им стали регулярно звонить из коллекторского агентства с требованием выплатить долги. Позже им стали угрожать насилием и распространением неких порочащих данных. Потерпевшие заблокировали телефонные номера звонивших, и те стали отправлять сообщения начальнице супруги по работе и ее родственникам. В частности, ее дети получили смонтированные порноизображения, которые были подписаны сообщением о том, что их мать предоставляет интим-услуги. Всего в деле фигурируют четверо потерпевших.

Сам обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает.

"Ъ-Казань"