В Томской области второй раз за 20 лет принято решение о помиловании осужденного

Президент Владимир Путин подписал указ о сокращении срока лишения свободы осужденной, отбывающей наказание в Томской воспитательной колонии №2. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека области, такое решение вынесено в регионе второй раз за последние 20 лет назад.

Осужденная направила обращение к президенту РФ весной текущего года. 28 марта областная комиссия по вопросам помилования поддержала это ходатайство. Также решение комиссии поддержал Губернатору Томской области Владимир Мазур. 31 июля текущего года Владимир Путин подписал указ о сокращении срока лишения свободы на 1 год и 1 месяц.

Как пояснила «Ъ-Сибирь» уполномоченный по правам человека Елена Карташова, девушка поступила в колонию в возрасте 17 лет. Ее осудили по двум статьям: приготовление к преступлению и покушение на преступление и )незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств.

Решением суда обвиняемою приговорили к лишению свободы на срок 3 года и 9 месяцев. Рассмотрение дела об условно-досрочном освобождении запланировано на конец августа.

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Александр Киселев