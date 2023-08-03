Благоустройство территории возле кинотеатра «Искра» в Уфе обойдется в 298 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на благоустройство площади перед фонтаном «Мальчик с кураем» и прилегающего бульвара Саид-Галиева с ООО «Компания „ Потенциал “», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая была единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт начальной ценой 300 млн руб. за 298,5 млн руб. Его профинансирует бюджет города.

Работы необходимо выполнить до октября 2024 года. Южная часть бульвара превратится в полупешеходную улицу, а по северной части и Новогорной улице организуют парковочные места. Тротуары возле кинотеатра «Искра» расширят, а между домами 161/1, 163 и 163/1 на Комсомольской улице появятся площадки для отдыха и сквер «Музыкальный». Площадь перед фонтаном будет реорганизована, там появятся новые скамейки и урны.

На участке предусмотрены канатные комплексы, качели, песочницы, карусели, спортивно-игровое оборудование. Старые деревья будут спилены, предусмотрено новое озеленение. Установят наружное освещение, проложат водопровод и канализацию.

ООО «Компания „ Потенциал “» зарегистрировано в апреле 2006 года в Уфе. Владельцами строительной компании являются Татьяна Матросова и Вадим Давлетшин. Уставный капитал «Потенциала» составляет 10 тыс. руб. В 2022 году выручка предприятия равнялась 6,6 млрд руб., чистая прибыль— 66,8 млн руб.

Майя Иванова

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