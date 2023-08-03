Дело о мошенничестве с кешбэками за туристические путевки направлено в суд

Прокуратура Сибая утвердила обвинительное заключение в отношении владельца ООО «Издательство „ Южуралпечать “ и гостиницы «Алтынай» Ришата Халитова, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Уголовное дело направлено в Сибайский городской суд.

По версии следствия, в декабре 2021 года Ришат Халитов стал участником программы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленной на частичное возмещение затрат в размере 20% от стоимости туристической услуги. В январе 2022 года он решил похитить бюджетные средства, выделяемые АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) на эти цели. Самостоятельно, а также через своих родственников и знакомых за вознаграждение от 600 руб. до 3 тыс. руб. он нашел 67 человек для оформления на них возврата части денег, якобы потраченных на покупку туристских услуг. Не зная о преступном умысле Ришата Халитова, они открыли в отделениях банков сберегательные счета и передали ему банковские карты и сим-карты мобильных телефонов, привязанные к счетам.

С января по апрель 2022 года обвиняемый организовал внесение на них личных средств более 59 млн руб., которые в последующем перевел на расчетный счет «Южуралпечать» как оплату по оказанию якобы предоставленных туристических услуг 67 лицам в гостинице «Алтынай». На самом деле никто из них не покупал турпутевки.

В дальнейшем, используя данные владельцев карт, путем регистрации в программе лояльности НСПК, он купил в интернете туристические услуги, что явилось основанием для возмещения затрат в размере 11,6 млн руб.

Полученные деньги обвиняемый потратил. Он частично признал вину. На гостиницу стоимостью 16 млн руб. наложен арест.

ООО «Издательство „ Южуралпечать “» зарегистрировано в апреле 2002 года в Сибае. Компания оказывает гостиничные услуги. В 2022 году выручка составила до 14 млн руб., чистая прибыль — 881 тыс. руб.

Майя Иванова

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