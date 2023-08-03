В Севастополе создадут кольцевой велосипедный маршрут за 250 млн рублей

В Севастополе создадут первый кольцевой велосипедный маршрут стоимостью 250 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. замгубернатора субъекта Павла Иено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Протяженность маршрута составит 20 км. Дорожка пройдет по Фиолентовскому и Монастырскому шоссе к Камышовому шоссе.

«В этом году приступим к строительно-монтажным работам, начнем, наверное, в первую очередь на Фиолентовском и Монастырском шоссе»,— цитирует издание заявление господина Иено.

Около 100 млн руб. направят на обустройство тротуаров и велодорожки на участке «5-й км Балаклавского шоссе — мыс Фиолент», еще 150 млн руб. — на участке протяженностью 11 км на автодороге «Севастополь — порт Камышовая бухта — мыс Фиолент».

Анастасия Донскова

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