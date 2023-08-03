Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе создадут кольцевой велосипедный маршрут за 250 млн рублей

В Севастополе создадут первый кольцевой велосипедный маршрут стоимостью 250 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. замгубернатора субъекта Павла Иено.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Протяженность маршрута составит 20 км. Дорожка пройдет по Фиолентовскому и Монастырскому шоссе к Камышовому шоссе.

«В этом году приступим к строительно-монтажным работам, начнем, наверное, в первую очередь на Фиолентовском и Монастырском шоссе»,— цитирует издание заявление господина Иено.

Около 100 млн руб. направят на обустройство тротуаров и велодорожки на участке «5-й км Балаклавского шоссе — мыс Фиолент», еще 150 млн руб. — на участке протяженностью 11 км на автодороге «Севастополь — порт Камышовая бухта — мыс Фиолент».

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...