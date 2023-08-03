Удмуртский девелопер подготовит граддокументацию для застройки участка в Ераничах

Структура удмуртского девелопера «Зардон-групп» подготовит проекты межевания и планировки территории в микрорайоне Ераничи, компания планирует построить там жилой комплекс. Как указано в приказе краевого минимущества, ООО СЗ «Кама-дом» должно будет разработать необходимую документацию в отношении территории, ограниченной зданием по ул. Карпинского, 79а, ул. Карпинского, зданием по ул. Карпинского, 79в, ул. Самолетной, зданиями по ул. Самолетной, 60, Карпинского, 81, 83 и 83а. Общая площадь территории в Индустриальном районе Перми, на которую разработают документацию, составляет 2,98 га.

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На минувшей неделе пермская комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела заявление СЗ «Кама-дом», касающееся застройки участка на ул. Карпинского, 79, за зданием Пермского агропромышленного техникума. Компания попросила установить на площадке в 5,6 тыс. кв. м подзону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 в 19 этажей. Там «Зардон-групп» хочет возвести жилой комплекс из двух 19-этажных домов. Предложение заявителя отправили на доработку из-за необходимости согласования высоты объекта, его фасадных решений и присоединения к улично-дорожной сети.

Удмуртский холдинг «Зардон-групп» депутата госсовета Удмуртии Дмитрия Лукина зашел на пермский строительный рынок в 2017 году. Среди проектов группы в Перми — ЖК «Ново-Яблочково» по ул. Яблочкова, 38, и ЖК «Свои люди» по ул. Гусарова, 5а.