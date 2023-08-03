В центре Челябинска закроют движение из-за благотворительного забега

В Челябинске 4 августа временно ограничат движение транспорта и закроют движение трамваев на улице Цвиллинга. Это связано с проведением благотворительного забега «Достигая цели», сообщает администрация города.

С 19:20 до 21:30 будет закрыт проезд по Цвиллинга на участке от улицы Орджоникидзе до Лазаретной, а также улицам Евтеева и Перовской. Также на это время будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга. Трамваи №№3, 5, 7, 16 с 19 до 22 часов не будут ходить в сторону железнодорожного вокзала. Кроме того, с 5 утра и до окончания мероприятия 4 августа нельзя будет парковаться в местах временных ограничений.

Организатором ежегодного благотворительного забега «Достигая цели» выступает Южно-Уральская железная дорога. Основная часть мероприятия пройдет на физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив».

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