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Новосибирского парапланериста эвакуировали с горы Алтая с травмой спины

В Республике Алтай парапланериста, совершившего жесткую посадку в Кош-Агачском районе, эвакуировали со склона горы. Об этом сообщает Telegram-канал регионального Управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Как рассказали в ведомстве, 2 августа в 15:10 местного времени на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в Курайской степи парапланерист из Новосибирска совершил жесткую посадку на запасном парашюте. Около 17:00 пострадавшего обнаружили на склоне горы в урочище Куектанар участники спортивных состязаний. Самостоятельно передвигаться он не мог из-за болей в спине. Совместными усилиями спортсменов и спасателей парапланериста доставили сначала до детского оздоровительного лагеря, а уже оттуда в Кош-Агачскую ЦРБ. По предварительным данным, у пилота параплана компрессионный перелом позвоночника.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что инцидент произошел во время спортивных мероприятий.

Илья Николаев

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